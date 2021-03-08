Евросоюз начнет производить «Спутник V»

Как сообщили сегодня в Итало-российской торговой палате, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» начнет производиться в Италии. Соответствующее соглашение сегодня было подписано Российским фондом прямых инвестиций и итальянской фармкомпанией Adienne Pharma&Biotech.

В ИРТП подчеркнули, что Италия станет первой страной ЕС, которая будет производить российскую вакцину от коронавируса. «Впервые в Европе было подписано соглашение о производстве вакцины «Спутник V», - указано в пресс-релизе палаты.

Как пишет РИА Новости, производство «Спутника V» в Adienne будет запущено в июле. «Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата», - заявили итальянские чиновники.

Согласно соглашению, до конца года Италия произведет 10 млн доз «Спутника V».

Отмечается, что Итало-российская торговая палата работает над продвижением переговоров между РФ и европейскими фармакологическими кампаниями по производству «Спутник V».