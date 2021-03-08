Грузинская оппозиция перевела протесты в авторежим

Сегодня в Тбилиси состоялась очередная акция протеста крупнейшей оппозиционной силы, партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», на сей раз формате автопробега.

В виду неудобной для митингов на открытом воздухе погоды – в Тбилиси весь идет идет мокрый снег – активисты, собравшиеся у штаба арестованного председателя ЕНД Ники Мелия, решили отправиться к площади Республики, а оттуда к правительственной канцелярии не пешком, а на машинах.

Как пишет Спутник-Грузия, их требования все те же – проведение досрочных парламентских выборов, освобождение всех заключенных, кого они считают политическими, включая Нику Мелия, и немедленная отставка назначенного всего две недели назад премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

«Власть – это не только министерства, это также райсоветы, и, следовательно, наш протест распространяется и на органы самоуправления», - уточнил член «ЕНД» Звиад Куправа.

Напомним, что власти предприняли попытку сбить волну протестов против результатов осенних парламентских выборов арестом Ники Мелия, однако это спровоцировало только всплеск протестной активности. Евросоюз уже потребовал от политических сил в Грузии в двухнедельный срок завершить этот кризис отношений между властью и оппозицией.