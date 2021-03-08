Первый президент Армении попросил армию не устраивать госпереворот

Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, в партии которого ранее состоял нынешний премьер-министр Никол Пашинян, опубликовал сегодня-статью-воззвание к армии, в которой попросил военных не устраивать государственный переворот в республике.

Прежде всего он возложил вину за нынешний военно-политический кризис в стране на Пашиняна, подчеркнув, что причиной послужила «неосторожная попытка премьера свалить свою личную вину за поражение в Карабахской войне на армию», что возмутило Генштаб ВС РА.

Однако сразу после этого Тер-Петросян призвал военных к сдержанности, дабы они не стали инструментами в руках политических сил, стремящихся сменить власть в Армении антиконституционным путем. В данном случае он намекнул на одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, идеолога современного армянского фашизма, экс-президента Роберта Кочаряна, недавно заявившего, что не стоит бояться государственных переворотов.

«Считаю слишком опасной и достойной осуждения риторику некоторых политических деятелей, их попытки представить военный переворот как средство оздоровления государства, в качестве примеров указывая на опыт таких стран, как Северная Корея и Египет», - приводит его слова Спутник-Армения.

Левон Тер-Петросян пояснил, что на каждый случай удачных перемен в результате военного переворота приходится десяток государственных провалов, как в Афганистане, Гаити, Доминиканской Республике, Ираке, Йемене, Ливане, Ливии, Никарагуа, Сомали, Сирии и Судане. В этих странах, указал он, из-за военных переворотов народы страдают до сих пор, и необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить такого же горя в Армении.

В связи с этим экс-президент поблагодарил военных за «государственное мышление», проявившееся в том, что требование отставки Никола Пашиняна они не стали подкреплять силой, так как это помогло удержать страны от излишних потрясений.

Напомним, что завтра в политическом кризисе Армении может начать новый этап, поскольку сегодня официально истекают полномочия главы Генштаба Оника Гаспаряна. Никол Пашинян отправил его в отставку 25 февраля, президент не стал ни подписывать указ об отставке, ни отказываться от него, из-за чего документ вступает в силу автоматически про прошествии предусмотренного законодательством срока. Оппозиция призывает Гаспаряна использовать оружие и свергнуть Пашиняна.