В Европу приплыл первый «зеленый» газ из России

Первая партия «зеленого» сжиженного природного газа (то есть с нулевым выбросом CO2) прибыла сегодня из России на терминал Dragon LNG в Уэльсе, об этом отчиталась компания-импортер – англо-голландский гигант Shell, закупившая у «Газпрома» идеальный с точки зрения экологии газ для британских потребителей.

«Мы благодарны "Газпрому" за сотрудничество с нами по доставке первой партии СПГ с нулевым выбросом CO2 в Европу. Мы уже доставили семь грузов с нейтральным выбросом CO2 в Азию и очень рады, что теперь можем предложить такую опцию клиентам в Великобритании», - подчеркнул исполнительный вице-президент дочерней компании Shell Energy Стив Хилл.

Как пояснили в «Газпроме», нулевой выброс CO2 в производстве данных партий СПГ обеспечивается путем компенсации углеродного следа сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard и Climate, Community and Biodiversity. Квоты на выброс CO2 будут погашены, и таким образом с точки зрения влияния на экологию эти поставки СПГ являются нейтральными, то есть «зелеными».