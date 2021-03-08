Башар и Асма Асады могут стать жертвами коронавируса

Как сообщили сегодня в канцелярии президента Сирии, Башар Асад и первая леди Асма Асад поражены коронавирусом штамма Covid-19.

«После того, как они почувствовали легкие симптомы, схожие с симптомами COVID-19, президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», - уточнили в президентской канцелярии.

При этом было подчеркнуто, что в данный момент Асады переносят инфекцию сравнительно легко и находятся в «стабильном состоянии». В связи с этим и президент, и первая леди Сирии не планируют отказываться от рабочего графика, составленного на время карантина, в который их поместили врачи.

Ожидается, что в карантине Башар Асад может провести до трех недель.