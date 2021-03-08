Пашинян поздравил армянских женщин

Армянские СМИ опубликовали поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Международного женского дня 8 Марта. В нем говорится:

"Уважаемые женщины,

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта. Этот праздник отмечается в нашем обществе с особой теплотой и почтением, что свидетельствует об особой роли женщин в нашем обществе и их бесценном вкладе, a также является результатом уважения и безграничной любви к вам ваших мужей, братьев, отцов и сыновей", - говорится в поздравлении, передает NEWS.am.

Армянский премьер в своем поздравлении отметил, что в стране предстоит еще многое сделать для повышения роли женщин, обеспечения равных прав и равных возможностей, и государство прилагает усилия в этом направлении.

"Наша задача - создавать такие возможности, которые позволят вам проявить все свои творческие способности, знания, почувствовать себя максимально защищенными и оцененными", - подчеркнул Пашинян, отметив, что именно благодаря женщинам сохраняются лучшие национальные традиции и крепкая армянская семья.

В заключение он еще раз поздравил всех женщин страны с этим прекрасным праздником, пожелав им семейного тепла, хорошего настроения, профессиональных успехов и новых начинаний.