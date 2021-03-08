Американские B-52 снова пролетели над Ираном

Два американских стратегических бомбардировщика B-52 выполнили беспосадочный полет с территории США к южным границам Ирана и вернулись обратно.

За полетом следили американские и британские авианаблюдатели, отследившие маршрут бомбардировщиков по сигналам бортовых транспондеров: ракетоносцы были замечены над Гибралтаром, Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом, - передает Vesti.ru.

Таким образом ВВС США в очередной раз продемонстрировали силу в районе Персидского залива - это был седьмой такой полет к границам Ирана за последние четыре месяца. Пролетая над Ближним Востоком, бомбардировщики сопровождались истребителями F-16.

В последний раз аналогичный полет пара B-52H выполняла в январе этого года, - говорится в сообщении.