Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с Международным женским днем, текст его поздравления опубликован на сайте Акорды.

"Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь", - написал глава государства, отметив, что Международный женский день дает возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, и подчеркнул важную роль, которую женщины играют в жизни государства и общества, передает Sputnik Казахстан.

"Ведь неслучайно казахская пословица гласит: "Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир", - вспомнил пословицу президент.

"За годы Независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи. Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны. Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы", - отметил казахстанский лидер, в заключение пожелав женщинам страны крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний.