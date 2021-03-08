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Общественный транспорт в Сочи сегодня возит женщин бесплатно

Общественный транспорт в Сочи сегодня возит женщин бесплатно

Главы автотранспортных предприятий Сочи сегодня сделали подарок всем женщинам города: в честь Международного женского дня 8 Марта проезд во всех автобусах курорта, обслуживающих маршруты в городском и пригородном сообщении, на один день стал бесплатным.

"В честь Международного женского дня для наших милых дам проезд на всех маршрутах Сочи будет бесплатным. Плата за проезд с представительниц прекрасного пола не будет взиматься весь день 8 марта, с 5:00 до 24:00 мск", - рассказал заместитель главы Сочи Сергей Робилко, передает "Интерфакс-Юг".

Еще одна праздничная акция, задуманная и реализованная сочинскими перевозчиками - утром водители автобусов встречали женщин цветами и поздравлениями, такое в Сочи было впервые.

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Вестник Кавказа

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