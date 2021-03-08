Пакистан не получит турецких вертолетов

США предприняли все для того, чтобы помешать поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, и теперь этот тендер скорее всего получит Китай, - заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) ПВО С-400.

"США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", - заявил Калын в интервью агентству Bloomberg, передает РИА Новости.

Ранее представитель турецкого секретариата оборонной промышленности сообщил о том, что в июле 2018 года Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK на сумму в $1,5 млрд - это самый крупный в истории Турции контракт на единовременную поставку оборонной продукции. Однако США отказались предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции. Сейчас Турция ведет разработку собственных вертолетных двигателей.