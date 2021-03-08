Телезрители сегодня проголосуют за российского участника Евровидения-2021

Сегодня в России в прямом эфире Первого канала пройдет национальное зрительское голосование, участники которого выберут исполнителя и песню, которые представят страну на Евровидении-2021, - сообщает пресс-служба телеканала.

"Мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям Евровидения", - пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, передает РИА Новости.

Известно, что в шорт-лист Евровидения вошли группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto), однако пресс-служба Первого канала оставила его без комментариев.

Напомним, конкурс песни Евровидение, отмененный в прошлом году из-за пандемии, в нынешнем году пройдет 18-22 мая в офф-лайн формате на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.