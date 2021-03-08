В Армении выявлено еще 337 инфицированных коронавирусом за сутки

За последние сутки в Армении зарегистрировано 337 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности на сегодняшнее утро, 8 марта, в стране зарегистрировано 175016 инфицированных коронавирусом. Фактически курс лечения от болезни сейчас проходят 6008 лиц. Выздоровели 164954 человека, скончались 3225 пациентов, из них 4 за последние сутки, - передает NEWS.am.

Общее число смертей составило 4054 человека, - добавили в Минздраве.