Саркисян играет в политические прятки

Непрекращающийся спор между властью и так называемой оппозицией ставит президента Армении Армена Саркисяна в неудобное положение. С одной стороны Саркисяна осаждает премьер Никол Пашинян, который безуспешно добивается от президента отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна. С другой стороны, представители псевдооппозиционного "Движения за спасение Родины" добиваются аудиенции у Саркисяна в надежде склонить его на сторону уличных "патриотов".

Саркисян пытается остаться в стороне, дистанцируясь от конкурирующих между собой политических сил, поскольку исход нынешнего кризиса непредсказуем. В условиях поляризации общества он подходит к выбору политических ориентиров максимально осторожно. Президент не может встать на сторону Пашиняна, которого оппозиционеры считают главным виновником поражения Армении в Карабахе - Саркисян может лишиться своих полномочий, если окажет поддержку политике премьер-министра. Сейчас число политических оппонентов Пашиняна увеличивается, и в случае политической капитуляции премьера, Саркисян будет вынужден разделить его участь. Саркисян – дипломат, он ни разу за всю свою политическую карьеру не вступал в открытую конфронтацию ни с силовиками, ни с военными, предпочитая своевременно самоустраняться.

Бывший первый премьер Вазген Манукян и его "Движение за спасение Родины" представляют собой исключительно реакционистское крыло армянской политики. Перспектива сотрудничества между Саркисяном и Манукяном маловероятна, поскольку для уличных патриотов осторожный президент Армении может быть лишь инструментом по отстранению Пашиняна от власти, не более того. Псевдооппозиционеры позволяют себе ставить условия перед Саркисяном и готовы обвинить его в военном поражении в Карабахе, если он не обратится в Конституционный суд Армении по вопросу увольнения начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом Вазген Манукян заявил на прошедшем 6 марта митинге, организованном его сторонниками.

Третьим политическим движением Армении стал блок бывшего президента Роберта Кочаряна и других членов карабахского клана, которые придерживаются откровенных реваншистских настроений. Для карабахских сепаратистов Саркисян - условная фигура в армянской политике, которая давно сыграла свою роль и более не представляет какой-либо значимости. Косвенно это подтверждает осторожная кампания сторонников Кочаряна в отношении Саркисяна, полагающих, что поведение президента в связи с отставкой начальника Генштаба ВС выглядит как минимум странным. Неизвестно, как именно Кочарян планирует начать реставрировать власть сепаратистов, но в будущем он может выбрать для себя скромную по нынешним меркам должность президента. Если говорить о премьерской должности, то велика вероятность того, что Кочарян может даже не войти в партийный список той или иной партии, готовой участвовать в парламентских выборах, однако, вероятно, захочет курировать деятельность правительства, если его сторонники победят на выборах.

Армянские высшие военные чины, чья политическая активность в эти дни заметно возросла, также не внушают доверия Саркисяну, поскольку выстраивают свою линию защиты от возможных обвинений в поражении в минувшей войне. Генералитет не в состоянии провозгласить себя во главе правительства, поэтому вариант военного переворота бесперспективен, тем более что он ведет Армению к изоляции от Запада. Позиция армянского генералитета сводится к тому, чтобы сейчас армия не мешала гражданским выдавливать Пашиняна с премьерского поста.