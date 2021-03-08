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Село Гарагез Зангиланского района – уничтожены даже кладбищенские памятники (ВИДЕО)

Село Гарагез Зангиланского района – уничтожены даже кладбищенские памятники (ВИДЕО)

Ручей с чистейшей водой, протекающий через село, и остовы фундаментов домов – вот все, что осталось от некогда процветающего села Гарагез Зангиланского района Азербайджана, освобожденного азербайджанской армией, от армянской оккупации.

На видеокадрах, размещенных на официальном сайте Минобороны Азербайджана, видны разбитые памятники на сельском кладбище, и остатки стен домов сельчан, построенных из речного камня.

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Вестник Кавказа

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