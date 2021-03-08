Доктор Мясников рассказал о самых полезных для женского здоровья продуктах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты наиболее необходимы женщинам для поддержания здоровья.

В первую очередь женщинам стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D. Для восполнения нормы этого соединения врач посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция включить а рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок, - передает РИА Новости.

"Еще один очень полезный продукт - брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности — фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности", - подчеркнул врач в эфире телеканала "Россия 1"

Также врач отметил, что для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Все это он рекомендовал регулярно есть с достаточным количеством ненасыщенных жиров.