Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с праздником

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram поздравление в связи с Международным женским днем 8 Марта.

В нем говорится:

"Дорогие женщины!

Искренне поздравляю всех вас с Международным женским днем! Вы достойно оберегаете величие слова "женщина", являющегося символом нежности, верности, доброты, нравственной чистоты, красоты и возвышенности.

Я выражаю наилучшие пожелания матерям, воспитавшим достойных сынов для нашей Родины! В дни Отечественной войны вы продемонстрировали невиданную стойкость, самоотверженность и силу воли. Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть Всевышний оберегает вас и ваших родных!".