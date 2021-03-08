Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с праздником
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram поздравление в связи с Международным женским днем 8 Марта.
В нем говорится:
"Дорогие женщины!
Искренне поздравляю всех вас с Международным женским днем! Вы достойно оберегаете величие слова "женщина", являющегося символом нежности, верности, доброты, нравственной чистоты, красоты и возвышенности.
Я выражаю наилучшие пожелания матерям, воспитавшим достойных сынов для нашей Родины! В дни Отечественной войны вы продемонстрировали невиданную стойкость, самоотверженность и силу воли. Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.
Желаю каждой из вас крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть Всевышний оберегает вас и ваших родных!".
Вестник Кавказа
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