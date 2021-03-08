Полицейские тушили пожар в больнице Актау

Минувшим вечером сотрудники дорожно-патрульной службы Актау, ставшие случайными свидетелями взрыва и последовавшего за ним пожара в мангистауской областной больнице, не раздумывая, бросились на помощь людям и смогли не только справиться с огнем, но и эвакуировать пациентов медучреждения, - сообщает ресурс Tumba.kz.

"Взрыв произошел в приемном покое. Конечно, люди запаниковали, но практически сразу их успокоили и помогли выйти на улицу сотрудники полиции Н.Азимхан и Ж.Ниазбеков. В то же время они вызвали пожарных и коллег для подмоги. Не теряя времени, ребята продолжали выводить на улицу больных людей, находившихся в разных помещениях. В итоге пожар был потушен силами сотрудников полиции", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Sputnik Казахстан.

Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции доставляли в медучреждение пострадавшего, и взрыв и последующий пожар, произошли на их глазах. В результате ЧП никто не пострадал.

О том, что стало причиной взрыва, в службе пожаротушения региона обещали рассказать позже.