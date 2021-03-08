Мэр Москвы опубликовал поздравление российским женщинам

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте "ВКонтакте" разместил поздравление женщинам с 8 Марта.

"Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на госслужбе. И, конечно, невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться - это работа, которую вы всегда делаете с душой и на совесть", - написал Собянин, передает РИА Новости.

Мэр Москвы подчеркнул, что женщины дарят жизнь и наполняют ее смыслом, вдохновляют на благородные поступки, приносят в мир гармонию и доброту.