Устроивший ДТП на Кубани в канун праздника полицейский был пьян

Накануне полицейский в Тихорецке, будучи пьяным, совершил ДТП, унесшее жизнь двоих человек, - сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына, совершенном в состоянии опьянения", - отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

Полицейский ехал по городу на своем автомобиле, и, превысив скоростной режим и не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток, допустив столкновение с автомобилем.

Водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, - говорится в сообщении

Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначены судебно-медицинские экспертизы. Факт опьянения правоохранителя установлен по результатам медосвидетельствования.