Глава правительства поздравил россиянок с 8 Марта

В праздничный день 8 Марта россиянки получили поздравления от премьер-министра страны Михаила Мишустина, его телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Мы восхищаемся женской красотой, мудростью, обаянием, умением добиваться успехов в работе и создавать уютную атмосферу в доме. Женщины вносят большой вклад и в развитие нашей страны. Высоко ценим их достижения в профессиональной и общественной деятельности", - говорится в ней, передает РИА Новости.

Этот праздник - еще одна возможность сказать женщинам теплые слова, поблагодарить за заботу, - отметил глава правительства, добавив: "Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с вами надолго, заветные мечты воплотятся в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счастливы и благополучны".