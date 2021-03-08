Турция не потерпит давления США из-за С-400

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предостерег США от давления на Турцию из-за российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, отметив, что процесс может иметь обратные последствия.

"Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях. Между Турцией и Россией имелись некоторые разногласия, однако их удалось устранить за счет конструктивного диалога. Почему с США мы не можем поступить так же"? - задался вопросом Калын в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

Турция может располагать системами "С-400 таким образом, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО", - отметил Калын, рассказав, что эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, и американские политики должны понять, насколько серьезно Турция относится к этим вопросам. "Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь", - добавил он.