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Пожилым жителям столицы отменили режим самоизоляции

Пожилым жителям столицы отменили режим самоизоляции

Столичные власти отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, этим категориям граждан сегодня разблокировали их транспортные карты, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что ситуация с пандемией в Москве улучшается.

Количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 уменьшилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года, в связи с чем режим самоизоляции, который до сих пор сохранялся в столице в отношении лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, перестал быть обязательным и теперь носит рекомендательный характер, - передает РИА Новости.

Кроме того, перестал быть обязательным и перевод на удаленную работу людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, а дистанционка теперь носит лишь рекомендательный характер.

Напомним, ранее сотрудники этих категорий могли работать очно только при условии, что их нахождение на рабочем месте критически важно для предприятия.

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Вестник Кавказа

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