В ОГВ(с) поздравили женщин-военнослужащих

Руководство Объединенной группировки войск(сил) на Северном Кавказе провело праздничные мероприятия для женщин-военнослужащих подразделений Росгвардии.

Врио командующего ОГВ(с) генерал-майор Андрей Владимиров в конференц-зале пункта управления группировки поздравил представительниц прекрасного пола от имени командования и коллектива: "На ваших плечах - не только забота о домашнем очаге и детях. Вы также вместе с нами, плечом к плечу, выполняете ответственные задачи. Желаю вам счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения и мира. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания, чтобы родные и близкие радовались вашим успехам, а вы радовались их достижениям", - отметил он, - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Отличившимся женщинам-военнослужащим объявлена благодарность и вручены почетные грамоты.

Настроение гостьям праздника подняли букеты цветов и концертная программа, подготовленная Ансамблем песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии. В исполнении творческого коллектива прозвучали всеми любимые песни советских, российских и зарубежных авторов. Зрителями были тепло встречены вокально-хореографическая композиция "Сердце земли моей" и "Хвастать милая не стану", в исполнении вокальной и танцевальной группы ансамбля, песни "Служба на Кавказе", "Что так сердце растревожено", "Девушка военная", "Мой герой".

Бурными аплодисментами гости праздника оценили исполнительское мастерство солистов ансамбля младшего лейтенанта Романа Яркового, прапорщиков Николая Ходакова и Вячеслава Федоренко и сержанта Дианы Валиевой. Особую праздничность и красочность внесла в концертную программу хореографическая композиция "Цыганская сюита" в исполнении коллектива танцевальной группы ансамбля под руководством балетмейстеров-постановщиков сержанта Юлии Вишняковой и младшего сержанта Антона Сомова.

В завершение генерал-майор Андрей Владимиров поблагодарил творческий коллектив и его начальника подполковника Василия Бурмистрова за выступление и поздравил женщин - военнослужащих Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии.