В России зафиксирован новый суточный минимум заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали новый минимум числа заражений коронавирусом – всего 10 253 случая, - сообщил оперативный штаб.

Меньший результат был ранее отмечен 3 октября прошлого года – тогда инфекцию подхватили 9859 человек, накануне сообщалось о 10 595 инфицированных, - передает РИА Новости.

Из больниц выписали еще 10 322 пациента, не оправились от болезни 379 человек.

Больше всего новых случаев в Москве - 1421 (днем ранее было 1534). В Санкт-Петербурге выявили 956 заразившихся, в Подмосковье - 746 (773).

Меньше всего новых случаев в Тыве и Магаданской области - по четыре. Нет заболевших на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 4 333 029. Умерли за все время пандемии 89 473 пациента, выздоровели 3 922 246 человек.