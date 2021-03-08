ВСУ устроили "праздник" женщинам Донецка

Сегодня утром украинские силовики обстреляли окраины Донецка, нанеся серьезные повреждения шести домам, - сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населенном пункте Старомихайловка на окраине Донецка", - рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

По предварительным данным, обошлось без жертв, энергоснабжение поселка также осуществляется в полном объеме.