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ВСУ устроили "праздник" женщинам Донецка

ВСУ устроили &quot;праздник&quot; женщинам Донецка

Сегодня утром украинские силовики обстреляли окраины Донецка, нанеся серьезные повреждения шести домам, - сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населенном пункте Старомихайловка на окраине Донецка", - рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

По предварительным данным, обошлось без жертв, энергоснабжение поселка также осуществляется в полном объеме.

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Вестник Кавказа

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