ДТП под Самарой унесло семь жизней

Сегодня утром под Самарой произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в котором погибли семь человек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла на восьмом километре трассы Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района, столкнулись грузовик Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen, причем, по предварительным данным, создал аварийную ситуацию водитель легковушки, выехав на встречную полосу, - передает РИА Новости.

Проводились работы по деблокированию пассажиров, которыми занимались 42 человека и 16 единиц техники. Водитель грузовика не пострадал, - добавили в пресс-службе МЧС России.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. На место ДТП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов, началась прокурорская проверка.