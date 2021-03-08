Нефть марки Brent перешагнула очередной ценовой рубеж

Нефть марки Brent преодолела очередную цифровую планку – в ходе торгов она поднялась выше $71 за баррель.

В 04:59 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 2,32% - до $71,15 за баррель, - передает РИА Новости.

Выросли и апрельские фьючерсы на нефть WTI – они поднимались на 2,57% - до $67,81 за баррель.

Ранее сегодня цена нефти Brent превысила отметку в $70 за баррель впервые с 8 января 2020 года, - говорится в сообщении.