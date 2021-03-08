В Международный женский день москвичек ждет погода с "мужским" характером

Сегодня, в Международный женский день 8 Марта, жительниц и жителей столичного региона ждет облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и до минус 5, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7", - рассказал Синенков, передает РИА Новости.

Несмотря на приход весны, температура окажется на 4-5 градусов ниже положенной по климату начала марта нормы. Ветер будет дуть холодный, северо-западный, порывистый - его скорость составит 4-9 м/с, а вот атмосферное давление будет постепенно расти и составит 741 мм рт ст, - добавил синоптик.