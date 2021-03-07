Мир и Россия празднуют Международный женский день 8 Марта

Сегодня, 8 марта, женщины России и всего мира празднуют Международный женский день. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Свои поздравления женщинам России направил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что они приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом везде и все успевают.

Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности, которые говорят мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам. Давние традиции празднования 8 Марта "создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые были во все времена", - отметил российский лидер, передает РИА Новости.

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство - безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми", - сказал он, подчеркнув, что забота о детях, тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить своих родных, - это нелегкий каждодневный труд, заслуживающий самого высокого признания.

"При этом вы каким-то непостижимым образом везде и все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества", - сказал глава государства.

Отдельно он поздравил медицинских работниц, отметив, что в тяжелейших условиях эпидемии они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей.

"Благодарю всех женщин - врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек - всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных зонах", в составе экипажей "скорой помощи", в больницах и поликлиниках", - сказал президент, добавив, что "чуткость, участие, внимательное доброе отношение порой так же нужны, как лекарства", а медики "дарят пациентам именно такую истинно женскую душевную поддержку".

"Дорогие наши женщины, 8 Марта - день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", - заключил президент.

Россиянок с началом весны и с весенним праздником с борта Международной космической станции (МКС) поздравили и российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких.

"Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, поздравляем вас с началом весны. Весна - это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее", - сказал Рыжиков в видеопоздравлении.

"Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил Кудь-Сверчков.

Напомним, 8 Марта - Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, политическое и общественное равноправие. Решение о праздновании Международного женского дня было принято по предложению Клары Цеткин на второй международной конференции женщин-социалистов в 1910 году в Копенгагене. Впервые он отмечался в 1911 году в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса и права занимать государственные должности они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку и прекращения дискриминации на рабочем месте.

С 1975 года, объявленного Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день. Сейчас 8 Марта отмечается и как день солидарности в борьбе за мир.

В России Международный женский день впервые отметили в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а в 1914 году 8 марта в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами. После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.