Обзор прессы Кавказа 1 - 7 марта

В ходе прошедших в Совете Федерации Днях Дагестана, проведенных в рамках празднования 100-летия образования ДАССР, центральным событием стало 500-е заседание Совета Федерации, где прошел Час Республики Дагестан", сообщает "Дагестанская правда".

На нем врио главы республики Сергей Меликов подчеркнул, что по разнообразию растительно-климатических поясов Дагестан не имеет равных в России – здесь есть все: от субтропического леса и пустынь до высокогорных тундр и ледников, пишет газета "Дагестанская правда". Каспий при этом – важнейший рыбохозяйственный бассейн. Имеются условия для развития туризма: песчаный берег моря, горы, источники минеральных вод. В Дагестане расположено более 6 тыс. памятников, которые свидетельствуют о древней истории края. Около 40% гидроэнергетического потенциала Северного Кавказа сосредоточено в Дагестане, а его недра богаты минерально-сырьевыми ресурсами, в том числе нефтью и газом. По разведанным запасам геотермальных вод республика занимает первое место в стране. Располагая значительным аграрным потенциалом, Дагестан остается стратегически значимым регионом по обеспечению продовольственной безопасности РФ.

Руководитель республики обратил внимание на несоответствие между огромным потенциалом республики и удручающим качеством жизни дагестанцев. Большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации. Они постоянно сталкиваются с перебоями в электро- и газоснабжении. Из-за нехватки объектов водоснабжения, в качестве источника питьевой воды используются мелиоративные каналы. Необходимы полная реконструкция и расширение очистных сооружений и завершение строительства тоннельного коллектора для Махачкалинской агломерации, которая является крупнейшей на Северном Кавказе, – более 1,2 млн жителей. К этим проблемам добавляются проблемы, связанные с здравоохранением, образованием, агропромышленным комплексом, строительством и завершением начатых социальных объектов.

Меликов сообщил, что в рамках Дней Дагестана на заседаниях шести комитетов были обсуждены вопросы социально-экономического развития республики: от туризма и медицинского обеспечения до стратегических проектов – таких, как развитие махачкалинского аэропорта и внесение изменений в программы, которые позволили бы значительно укрепить инфраструктуру по различным хозяйственным направлениям. Предложения Дагестана нашли поддержку среди сенаторов и представителей федеральных органов власти, присутствовавших на заседаниях комитетов. Постановление по Дагестану вступит в силу 17 марта.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что решение поставленных вопросов требует поддержки, участия федерального центра. "Соответствующие поручения о поддержке Дагестана были даны президентом РФ. Постановление Совета Федерации, которое было принято по итогам Дней Дагестана, отражает, какая нужна помощь со стороны федеральных властей. Мы будем добиваться того, чтобы это постановление было полностью исполнено", – заявила Матвиенко.

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В Кабардино-Балкарии ушедший год в дорожной отрасли был знаковым: успешная реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила привести к нормативу 103 км дорог регионального значения, на 46% по сравнению с предыдущим годом сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на пресс-службу Минтранса КБР. Реализованы все запланированные на год мероприятия. На 18 участках общей протяженностью 90 км обновлено асфальтовое покрытие, устроены бордюры, тротуары, водоотводные сооружения, остановочные павильоны. Ремонтные работы проведены не только на дорогах, связывающих населенные пункты, но и на центральных улицах муниципалитетов. Новыми дорогами уже пользуются жители 14 населенных пунктов.

Произведена реконструкция 13 км региональных дорог на трёх участках, в том числе на дороге Бабугент – Безенги, ведущей к альплагерям. Автотуризм, треккинг и альпинизм стали ещё доступнее: вместо гравийно-щебёночной дороги здесь появилась современная, безопасная и качественная трасса: в 2019 году ремонт провели на 4,6 км, в 2020-м обновили 7,7 км. Еще одним важным объектом 2020 года стал 10-километровый участок автодороги Нальчик – Майский. Магистраль обеспечивает въезд в столицу КБР и соединяет 5 населённых пунктов, поэтому движение здесь достаточно интенсивное. Дорожники уложили асфальтобетон с добавлением новейшего инновационного композиционного материала. Используемый модификатор создан на основе активного резинового порошка и предназначен для улучшения качества и увеличения долговечности дорожных покрытий. Также на отдельных объектах республики уложено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, в рамках госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году в четырех сельских поселениях было реконструировано шесть объектов общей протяженностью около трех километров.

В 2020 году на региональной сети автомобильных дорог проведены работы по восстановлению мостов, разрушенных в результате паводков 2018 года, общей протяженностью более 80 погонных метров. Линиями наружного электроосвещения обустроено 38 км региональных трасс, заменено 7 км ограждений и установлено 138 импульсных автономных светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах. В совокупности реализованные мероприятия по повышению безопасности обеспечивают комфорт как водителей, так и пешеходов, говорится в статье.

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Владикавказское предприятие ОАО "Кетон" стало лидером в России по производству тонких лавсановых полиэтилентерефталатных (ПЭТ) пленок, которые используют в электротехнике, в качестве защитной пленки для конденсаторов, и основы для липких лент. ПЭТ-пленки также широко применяются для упаковки пищевых продуктов. Как рассказал газете "Северная Осетия" генеральный директор предприятия Рашит Саламов, продукция сертифицирована и производится под жестким контролем, с соблюдением всех тонкостей технологии изготовления. Весь цикл производства пленки проходит на немецком оборудовании.

Предприятие было создано в 1984 году. В советские времена здесь производилось около тысячи тонн продукции. Поставляли ее практически во все союзные республики. В 90-е ситуация изменилась. Однако сегодня возможности предприятия позволяют увеличивать объемы производимой продукции. "На сегодняшний день мы разделили направления работы: делаем пленку и конденсаторную, и для кровельной промышленности, что очень востребовано в наше время для дорогих кровельных материалов – это рубемаст и ондулин. Фирмы, которые работают с нами – одни из самых мощных в России. Благодаря этому мы сегодня держимся, работаем, – подчеркнул гендиректор. Около 200 тонн пленки производится в год, но возможности завода позволяют производить порядка 450 тонн.

Саламов также сообщил, что, благодаря поддержке республиканского правительства, данная тема не раз поднималась и на уровне Минпрома РФ. Речь идет, в частности, о развитии конденсаторной отрасли России как об одном из примеров возможного импортозамещения. То есть, вместо того чтобы закупать китайские конденсаторы, надо бы наладить их производство в России, тем более что все условия для этого есть: в стране функционируют около 10 предприятий данной отрасли. Если создать своеобразную производственную сеть, как это было многие годы назад, объемы производства на заводе значительно возросли бы, соответственно выросли бы и зарплаты работников. "Одна из главных проблем на предприятии – это низкая загруженность – задействовано менее 50% мощностей. Судите сами: 78 млн рублей – оборот нашего предприятия в 2019 году, 73 млн – в 2020-м... Если бы эту цифру удвоить, или хотя бы в 1,5 раза увеличить, это значительно улучшило бы жизнь нашего предприятия во всех аспектах, – уверен директор "Кетона".

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Агентство "Абхазия-информ" сообщает, что из республики в Россию экспортировано рекордные порядка 190 тонн мимозы. В преддверии главного женского праздника – 8 марта – начался массовый ввоз цветов. "Золотые букеты" из Абхазии везут во все регионы страны как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей. Первые партии цветов мимозы из-за теплой погоды стали ввозить в Россию из Абхазии в этом сезоне раньше обычного, уже в первых числах февраля. Обычно цветочную продукцию ввозят с середины февраля. Из-за похолодания и дождей на неделю поставки мимозы были приостановлены.

На сегодняшний день цветочная продукция ввозится по мере сбора урожая. Участниками ВЭД поданы декларации на товары, в соответствии с которыми планируется осуществить ввоз до 265 тонн мимозы, что более чем на 50% больше, чем в прошлом году. В 2020 году было оформлено более 151 тонны мимозы, в 2019 – 150 тонн, в 2018 – 100 тонн. На момент написания статьи 6 марта осуществлен таможенный контроль более 150 грузовых транспортных средств с цветочным товаром, фактически ввезено около 187,4 тонн мимозы. Для транспортировки хрупкие цветы упаковываются герметично, перевозятся в условиях поддержания определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи. Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции ускоренно, в приоритетном порядке.

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Накануне празднования Дня 8 Марта в Союзе художников Северной Осетии открылась выставка "Краски весны", посвященная Международному женскому дню. Праздник красоты и счастья объединил 67 художников Осетии, которые подарили женщинам 119 работ в жанре живописи, графики и скульптуры, сообщает газета "Северная Осетия". В экспозицию вошли произведения известных мастеров кисти, таких как Магрез Келехсаев, Таймураз Маргиев, Юрий Абисалов и другие, а также работы молодых художников. "Выставка ко Дню 8 Марта имеет большое значение, так как она посвящена всем нашим дорогим женщинам. Работы, представленные здесь, разнообразны и содержательны. Скульптуры, которые мы видим, были выполнены несколько лет назад, они отображают дух времени", – рассказал художник Михаил Дзбоев. Произведения нескольких поколений художников демонстрируют разные характеры, мировоззрение, художественные стили и направления.

Работы молодых мастеров заметно отличаются от работ старшего поколения. В них прослеживается более современный взгляд на окружающую действительность. Горные пейзажи Аркадия Кумаритова и Залины Битиевой отображают во всем разнообразии величие и красоту Кавказских гор, красивые и нежные цветочные натюрморты Фатимы Цаллаговой и национальные женские украшения Руслана Албегова поражают изяществом и тонкой техникой, а в скульптурах Таймураза Черчесова и Аслана Кучиева прослеживаются мифологические сюжеты.

На выставке представлены три мои работы художника Роберта Каркусова. Все они разные по стилю и были выполнены в различные периоды времени, но их объединяет тема весны, молодости и радости бытия. "Выставка стала традиционной, проходит она уже не первый год. С ее помощью мы хотим подарить женщинам праздничное настроение. Очень радует то, что, помимо произведений состоявшихся мастеров, в экспозицию выставки вошли и работы молодых авторов. Это для них своего рода эксперимент и в то же время большой прогресс", – поделился мнением художник.

Выставка "Краски весны" продлится до 31 марта.