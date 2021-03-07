Участница митинга в Ереване: "Карабах принадлежит Азербайджану"

Ереван разделился на два лагеря – одни выходят на площадь Республики, чтобы поддержать премьер-министра Никола Пашиняна, другие проводят митинги у здания парламента на проспекте Баграмяна с целью сместить премьера. Наблюдатели отмечают, что среди поддерживающих нынешнюю власть присутствуют не только ее ярые сторонники, но и те, кто выступает против реваншистских настроений прежних руководители страны, лидеров "карабахского клана".

"Город Шуша принадлежит Азербайджану, он находится на азербайджанской территории. Карабах принадлежит Азербайджану. Почему наши сыновья там погибали?", - недоумевает одна их участниц митинга.

Позицию этой женщины можно расценить как наиболее объективную. "Спасибо за правду", "Хорошо, что есть такие честные люди, оказывается на все зомбированы дашнакским национализмом", пишут в комментариях к этому видео.

Напомним, что 27 сентября прошлого года вооруженные силы Армении начали военное наступление на позиции азербайджанской армии. Азербайджан ответил контрнаступлением по всему фронту. После 44 дней боев президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России договоренность о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 10 ноября. 1 декабря завершилась передача Азербайджану территорий, возвращенных Арменией в соответствии с трехсторонним заявлением по Карабаху.