Мусаев прокомментировал разгром "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, комментируя проигрыш своих подопечных в матче со "Спартаком", заявил о том, что к столь плачевному результату привело то, что на поле не было команды.

"В каждой фазе игры мы недоработали, в итоге получили такой результат. Мы плохо противостояли атакам, когда надо было отыгрываться с 0:2, мы больше шли вперед, оставляли зоны, чем "Спартак" хорошо пользовался. Это их сильная сторона", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о своей возможной отставке, тренер "быков" переадресовал этот вопрос клубному руководству.

В воскресенье "Спартак" со счетом 6:1 обыграл "Краснодар".