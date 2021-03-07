Кисловодские волонтеры отчитались о работе за три года

В Кисловодске третий год действует волонтерский проект "Преданное сердце". Его участники организуют сбор корма и медикаментов для животных, содержащихся в местном приюте.

Так, сообщается, что в августе 2019 года добровольцы провели первую благотворительную выставку-раздачу бездомных животных "Вдруг тут друг". В результате выставки 30 бездомных животных обрели новые дома.

По словам создателя проекта Луизы Закеевой, за 10 месяцев деятельности, 62 "хвостика" обрели семью. "Проект "Преданное сердце" был представлен на двух масштабных форумах. "Лидеры ХХI века" в Ставрополе, где наш проект занял первое место по Ставропольскому краю и Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук 2019" в Пятигорске", - сказала она.