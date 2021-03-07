В Железноводске откроется терренкур, посвященный подвигу военных медиков

В Железноводске появился единственный в России терренкур, который посвящен подвигу военных медиков.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, территорию терренкура украшают фонари в форме красных гвоздик. В ночное время они освещают стелы, где выбиты слова военной летописи города, а в центре терренкура установлен стилизованный ретранслятор, который передает сводки с фронта и песни военных лет.

Открытие состоится в рамках празднования 76-летия Великой Победы.

По словам главы города Евгения Моисеева, терренкур получил название госпитального, потому что курорт стал городом-госпиталем во время войны. Также мэр отметил, что во многих языках мира "госпитальный" означает гостеприимный, что советует духу города.