Два человека стали жертвами аварии в Дагестане

Два человека погибли и трое получили травмы в результате автоаварии в Дербентском районе Дагестана, информирует пресс-служба республиканского МВД.

Уточняется, что трагедия произошла на 953-м км федеральной автодороги "Кавказ".

"В результате погибли два человека, трое с различными травмами доставлены в больницу города Дербента", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.