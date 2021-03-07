Бурджанадзе: с оппозицией должен говорить Талаквадзе, а не Гарибашвили

Все больше оппозиционных партий против переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Так, по словам лидера партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, за столом переговоров вместо Гарибашвили должен находиться спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Она отметила, что было непонятно, почему от лица правящей партии на встрече с оппозицией с участием президента Евросовета Шарля Мишеля присутствовал Ираклий Гарибашвили.

"Речь идет о парламентских выборах. Гораздо логичнее и адекватнее, чтобы на такого рода встречах присутствовал спикер парламента, а не премьер-министр, - выразила уверенность она. -Не то что переговоры и Брюссель, думаю, что Гарибашвили вообще не появится, поскольку с момента распространения первой информации об этих аудиозаписях прошло более 24 часов, а он еще не сделал заявления. Поэтому Гарибашвили, по идее, и в Брюссель не должен ехать", - цитирует Бурджанадзе Sputnik Грузия.

Кроме того, она выразила уверенность в том, что Гарибашвили должен немедленно уйти в отставку, за которой должны последовать досрочные выборы, в противном случае народ выйдет на улицы и ситуация станет неуправляемой.