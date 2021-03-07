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Беларусь запускает промышленное производство "Спутника V"

Беларусь запускает промышленное производство &quot;Спутника V&quot;

Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" в конце марта, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.

"26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину", - сказал он, уточнив, что месячный план выпуска составляет 500 тыс доз, передает БелТА.

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