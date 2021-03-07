Главная » Новости

В Иране откроется посольство Ирландии

В Иране откроется посольство Ирландии

Глава МИД Ирландии Саймон Коувени в ходе переговоров с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил ранее озвученные планы об открытии посольства в Иране в 2023 году, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого стороны обсудили двусторонние проблемы, ситуацию в Ближневосточном регионе и ядерную сделку. "Глав МИД Ирландии заявил, что его страна готова в качестве непостоянного члена СБ ООН содействовать процессу [возвращения к ядерной сделке]", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Коувени провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рузани, в ходе которых стороны обсуждали будущее иранской ядерной сделки.  

865 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!