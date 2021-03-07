В Иране откроется посольство Ирландии

Глава МИД Ирландии Саймон Коувени в ходе переговоров с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил ранее озвученные планы об открытии посольства в Иране в 2023 году, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого стороны обсудили двусторонние проблемы, ситуацию в Ближневосточном регионе и ядерную сделку. "Глав МИД Ирландии заявил, что его страна готова в качестве непостоянного члена СБ ООН содействовать процессу [возвращения к ядерной сделке]", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Коувени провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рузани, в ходе которых стороны обсуждали будущее иранской ядерной сделки.