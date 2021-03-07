Президент UFC: буду пытаться вернуть Нурмагомедова в спорт

Президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что недавно у него состоялся короткий разговор с чемпионом лиги в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Я спросил его, что он думает насчёт поединка в сентябре. Он посмеялся точно так, как вы сейчас. Сказал ли он что-то еще? Нет, только посмеялся. Мы с ним поужинаем", - сказал Уайт на пресс-конференции посвященной окончанию турнира UFC 259.

Ранее сообщалось, что на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе Нурмагомедов был секундантом у своего друга Ислама Махачева, который в поединке досрочно победил Дрю Добера, напоминает "Газета.ru".