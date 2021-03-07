Глава МИД Ирландии обсудил с Рухани будущее СВПД

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Главным предметом переговоров стало будущее заключенных в 2015 году в Вене соглашений о судьбе иранской ядерной программы.

По результатам встречи Ковни заявил, что в настоящее время есть возможность возвращения к соглашению. "Я сообщил, что сейчас есть возможность вернуться к соглашению, но подчеркнул необходимость проявления готовности к диалогу с новой американской администрацией", - сообщил министр.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, которому также предстоит встреча с ирландским коллегой, отметил, что в ближайшие дни Тегеран представит новый конструктивный план действий.