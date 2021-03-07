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Задержка вакцинации может стоить ЕС до €100 млрд

Задержка вакцинации может стоить ЕС до €100 млрд

Низкие темпы вакцинации населения от нового коронавируса могут обойтись Евросоюзу в €100 млрд.

Инвесторы опасаются, что задержки с вакцинацией могут стать причиной задержки восстановления экономики Европы и возобновление работы бизнеса. "По расчетам Bloomberg Economics, задержка открытия [бизнеса] на один-два месяца обойтись экономике Евросоюза в сумму от €50 до 100 млрд", - говорится в сообщении.

Согласно данным прогноза исследовательской компании Airfinity, заключение новых контрактов на поставку вакцин и наращивание темпов производства препаратов позволит Евросоюзу провакцинировать 75% взрослого населения к концу августа 2021 года, отмечает "Газета.ru".

В то же время даже при таком сценарии ЕС пропустит второй туристический сезон подряд, что представляет серьезный риск для существования отрасли, обратил внимание стратег Bank of America Атанасиос Вамвакидис.

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