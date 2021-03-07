Пожар унес жизнь человека в Батуми

Один человек стал жертвой пожара, вспыхнувшего в жилом доме на улице Пушкина в Батуми.

По информации местных СМИ, в доме проживает восемь семей. Огнеборцы оперативно эвакуировали жильцов двухэтажного корпуса, однако после локализации пожара в одной из квартир на первом этаже было обнаружено тело мужчины с ОВЗ.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. В тушении пожара были задействованы пять экипажей пожарных-спасателей, передает Sputnik Грузия, добавляя, что по статье "повреждение или уничтожение чужой вещи по неосторожности, повлекшие значительный ущерб" было возбуждено уголовное дело.