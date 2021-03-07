Тройное убийство в Кахети раскрыто

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Кахети раскрыли умышленное убийство, произошедшее сегодня в Телави.

По данным пресс-службы МВД Грузии, 28-летнему жителю Телави предъявлено обвинение в умышленном убийстве трех членов семьи, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

По данным следствия, обвиняемый смертельно ранил отца, мать и бабушку выстрелами из пистолета, а затем покинул место преступления.

Полиция задержала подозреваемого в течение нескольких часов после преступления, было изъято и орудие преступление.

По статьям 109 и 236 Уголовного кодекса Грузии – умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами и незаконное ношение оружия – возбуждено уголовное дело, передает Sputnik Грузия. Обвиняемому грозит лишения свободы на срок до 20 лет.