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РФ вышла из соглашения о Российско-армянском университете

РФ вышла из соглашения о Российско-армянском университете

Россия отказалась участвовать в соглашении об условиях деятельности Российско-Армянского университета в Ереване.

"Принять предложение Минобрнауки, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о направлении армянской стороне уведомления о намерении Российской Федерации не становиться участником соглашения между правительством РФ и правительством Армении об условиях деятельности в Ереване Российско-Армянского университета, подписанного 14 мая 2015 года", - говорится в распоряжении Кабмина.

Российско-Армянский (Славянский) университет был создан на основе двустороннего соглашения, заключенного между правительствами Армении и РФ, которое было подписано в августе 1997 года, напоминает Sputnik Армения.

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Вестник Кавказа

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