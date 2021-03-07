Остывающий кофе превращается в рассадник микроорганизмов

Остывший кофе может нанести вред здоровью, предупредила врач-диетолог Нурия Дианова. По ее словам, главная опасность остывшего кофе заключается в ускоренном размножении в нем микроорганизмов.

Эксперт уточнила, что бактерии будут активно размножаться не в любом напитке. Так, с черным кофе за пару часов ничего не произойдет, но если в составе есть молоко или сливки, то лучше употребить бодрящий напиток в течение часа, передает радио Sputnik

"Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается", - объяснила Дианова, отметив, что влага является оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов.

Таким образом, если употребление кофе откладывается, его лучше поставить в холодильник.