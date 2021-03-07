Непогода закрыла все трассы в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области ограничено движение для транспорта навсех трассах, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

По данным пресс-службы департамента по ЧС региона, в связи с ухудшением погодных условий создающих аварийную обстановку для участников движения, 7 марта с 18.00 закрыто движение для всех видов транспорта на республиканских и областных автодорогах по всем направлениям.

Дорожные полицейские предупреждают водителей об опасности выезда за пределы населенных пунктов области, передает Sputnik Казахстан.