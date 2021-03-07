В Москве ударят аномальные морозы

Завтра, 8 марта, столбики термометров в столице опустятся до 3-5 градусов мороза, что н 2-3 градуса ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура - 5-3 градуса мороза ожидается", - цитирует собеседника ТАСС, добавив, что в связи с Международным женским днем прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта, потому температура днем достигнет примерно плюс 20 градусов по этой системе.