Нетрезвая езда привела к ДТП в Пятигорске

В Пятигорске на пересечении проспекта Калинина и улицы Козлова женщина за рулем "Лады Калины" нарушила ПДД, проехав на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Hyundai, а затем врезалась в припаркованную Toyota.

Пострадала пассажирка "Калины", она госпитализирована с переломом.

В последствии выяснилось, что владелица отечественного авто находилась за рулем в нетрезвом состоянии. Ей грозит крупный штраф или лишение водительских прав.