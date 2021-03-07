Жительница Дагестана напала сама на себя, пытаясь привлечь внимание мужа

В Дагестане женщина инсценировала ограбление и нападение, пытаясь привлечь внимание супруга, информирует пресс-служба МВД республики.

Сообщается, что местным правоохранителям позвонил мужчина. Он сообщил об ограблении в его доме. По его словам, в квартиру проник неизвестный, связал жену и украл телефон.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции провели опросили пострадавшую, однако она путалась в показаниях. В результате было установлено, что девушка сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа.

Она сама разбросала вещи и спрятала телефон, а затем связала себе руки.