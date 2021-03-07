Юноша застрелили родителей и бабушку в Кахети
Три человека погибли в Телави (регион Кахети). По данным местных СМИ, погибшие были членами одной семьи.
По версии следствия, преступник, 27-летний житель Телави, застрелил отца, мать и бабушку и скрылся.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства трагедии. Личность преступника установлена, в настоящее время ведутся его поиски.
По статье "Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами" возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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